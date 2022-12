VÍDEO: Chão cede durante festa de formatura e alunos vão parar em buraco

Um acidente em festa de formatura deixou adolescentes feridos na cidade de Saposoa, no Peru. Um vídeo que viralizou nas redes sociais mostra o momento em que o chão do salão de festas cedeu e formou um buraco, provocando a queda de vários jovens que celebravam no evento.

De acordo com o portal peruano Trome, o acidente se deu na formatura do colégio Antonio Raymondi, na região de San Martín. Com a queda, os pais dos formandos se desesperaram ao tentar socorrer os adolescentes dentro do buraco.

Os convidados que não se machucaram precisaram usar uma escada para resgatar os jovens. Todos os feridos foram conduzidos ao centro de saúde de Saposoa com lesões leves.

Chão cede durante festa formatura e adolescentes caem em buraco pic.twitter.com/dhpmevWZC8 — BHAZ (@portal_bhaz) December 20, 2022