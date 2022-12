VÍDEO: Explosão destrói restaurantes do grupo Coco Bambu em Teresina

Uma forte explosão atingiu o restaurante Vasto, em Teresina, por volta das 6h30 desta quarta-feira (21/12). Há registro de duas pessoas feridas. A princípio, as vítimas encontram-se estáveis, em hospitais da região.

Recentemente inaugurado, o Vasto da capital piauiense ficou totalmente destruído. Uma unidade do Coco Bambu que ficava ao lano sofreu danos parciais. Os dois estabelecimentos pertencem à mesma rede de restaurantes e dividiam a cozinha.

Fachadas de comércios nos arredores ficaram danificadas, devido à força da explosão, e prédios em quatro quadras da vizinhança tiveram vidros quebrados, além de outros prejuízos após o ocorrido.

Testemunhas afirmaram que a explosão foi “extremamente violenta”. A região teve de ser isolada, e o trânsito, desviado. Corpo de Bombeiros, Polícia Civil e Defesa Civil estão mobilizados no local e apuram as circunstâncias do episódio.

Há suspeita de que um vazamento de gás tenha provocado a explosão. Os dois restaurantes costumam atender muitos clientes e, para funcionários, o fato de o fato ter ocorrido no horário em que os dois estabelecimentos estavam fechados representou um “livramento”.