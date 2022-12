VÍDEO: Quadrilha arromba loja especializada da Apple em Rio Branco e foge

Uma quadrilha formada por seis criminosos arrombou a loja CWIMPORTS PREMIUM – uma assistência técnica especializada da Apple -, em Rio Branco.

O estabelecimento está localizado na Galeria Rio, em frente à Padaria Bessa, na Rua Rio de Janeiro.

Imagens de segurança capturadas pelas câmeras da loja mostram os assaltantes chegando ao local e, com um objeto de metal, quebrando a vidraça da frente para furtar os produtos.

O fato ocorreu por volta das 2h30 da madrugada.

Os meliantes não obtiveram êxito por conta do sistema de alarme do local, que acionou. Com o barulho, fugiram em três motos estacionadas na rua lateral.

Confira o vídeo: