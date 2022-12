Volta Redonda e Porto Acre decidem Campeonato Estadual Sub 15 de Futsal

Volta Redonda e Café com Leite/Porto Acre decidem nesta quarta, 28, a partir das 19 horas, no Centro de Iniciação ao Esporte (CIE), o título do Campeonato Estadual Sub 15 de Futsal, no feminino, última competição da temporada de 2023.

No duelo entre as duas equipes na última rodada da fase de classificação, o Volta Redonda venceu por 5 a 1 e por isso é favorito à conquista da taça.

- Publicidade-

11 torneios

A final no CIE será o fechamento da 11ª competição realizada em 2022. A diretoria da Federação Acreana de Futsal (Fafs), aclamada para mais quatro anos de trabalho, realizou os torneios em seis meses de trabalho.