Wanessa adianta festa de aniversário do filho por causa do BBB23

Wanessa, por que gravar um vídeo desmentindo a coluna LeoDias sobre a sua ida ao BBB23 se você mesma não iria manter o segredo? Poucos dias após negar que tenha sido convidada para o Big Brother Brasil, a cantora decidiu adiantar a comemoração do aniversário de seu filho mais velho (que nasceu no dia cinco de janeiro) para este domingo (11/12). O motivo? Este mesmo, leitor! Você também já matou a charada.

José Lucas tem 10 anos e fará 11 apenas no ano que vem, mas a mamãe famosa do pequeno estará dentro da casa mais vigiada do país concorrendo ao prêmio de R$1, 5 milhão do BBB. Fruto do casamento de Wanessa com Marcus Buaiz, o jovem ganhou uma festança com a presença da família e um show particular de MC Guimê.