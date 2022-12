Zen defende ampliação de orçamento para Saúde Mental e Mulheres

Em discurso na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), o deputado estadual Daniel Zen (PT) pediu aos colegas parlamentares que tenham uma atenção especial às áreas da Saúde Mental, Política para Mulheres e Educação.



Ele pediu que na votação do orçamento do próximo ano, que acontece antes do recesso parlamentar, ainda este mês, os deputados tenham um olhar atencioso, destinando recursos para estas áreas que considera sensíveis.



“Espero que a gente consiga corrigir o orçamento, sobretudo para as àreas da cultura, esporte, agricultura, saúde mental e política para mulheres, que são áreas governamentais sensíveis, que se não tiverem uma atenção especial do parlamento, os futuros secretários vão ter dificuldade em executar políticas públicas”, disse.



Zen falou a respeito do Hospital de Saúde Mental do Acre (Hosmac).

“Com exceção dos parentes dos pacientes, são poucos que conhecem a realidade do hospital que há muitos anos precisa de uma reforma completa, uma reestruturação dos serviços, de uma ação que demonstre que o Governo não discrimina os pacientes de saúde mental. O Hosmac parece uma das antigas colônias de hansenianos, onde as pessoas eram colocadas isoladas. A saúde mental no Brasil ainda é tratada assim e precisamos consignar na LOA recursos específicos para a saúde mental, para reforma do Hosmac, para um setor de psiquiatria e um tratamento mais humanitário”, afirmou.



Sobre as políticas públicas para mulheres, o deputado lembrou que o Acre é o Estado, proporcionalmente, que mais mata e violenta mulheres. “Fizemos uma audiência pública aqui para falar sobre o feminicídio e acredito que o próprio Governo que falhou tanto, pode agora fazer bonito, mas, para isso, a área precisa contar com orçamento próprio, não apenas de emendas parlamentares ou convênio”.