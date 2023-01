Trabalhador tem perna quebrada por trator em fazenda no interior do Acre

O trabalhador Juliano Fabrício Barroso, 19 anos, quebrou a perna direita quando lavava um trator no final de tarde deste domingo (8), em uma fazenda localizada no km 48 da BR-364, na zona rural do município do Bujari, no interior do Acre.

Segundo informações de funcionários da fazenda, Juliano estava lavando um trator em um posto de lavagem na própria fazenda, quando acabou de forma acidental acionando a chave do veículo com força da água que saiu do jato usado na lavagem. Após o acionamento, o trator imprensou a perna do trabalhador contra uma mureta e o fêmur da vítima acabou quebrando.

Colegas de Juliano que estavam na fazenda e ouviram o jovem gritando pedindo socorro foram dar auxílio utilizando outro trator para tirar o veículo pesado que imprensava a perna da vítima.

Uma ambulância de suporte básico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e o Corpo de Bombeiros foram acionados e estiveram no local. Os socorristas da básica deram os primeiros atendimentos e, quando os bombeiros chegaram, Juliano já estava dentro da ambulância e não foi necessário a intervenção dos militares.

Devido a gravidade, uma ambulância de suporte avançado também foi acionada e continuou o atendimento a vítima. O jovem teve as roupas tiradas e foi colocada uma matanta para aquecer o corpo de Juliano, tendo em vista que o mesmo estava molhado e com a roupa suja de óleo diesel, e foi preciso manter ele aquecido.

O trabalhador foi encaminhado ao pronto-socorro de Rio Branco, em estado de saúde estável, para os procedimentos de raio-x e outras verificações do estado clínico da vítima.