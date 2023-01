Ação social e literatura: 5º edição da Feira do Livro GS Pela Vida acontece em Rio Branco

O Grupo Social Pela Vida, com apoio da loja Coleções do Rex, promove a sua 5ª Edição da Feira do Livro. As arrecadações irão até o dia 25 de janeiro, e a feira acontecerá nos dias 28, 29 e 30 deste mês, no espaço do Aquiri Shopping.

Na feira, os livros poderão ser adquiridos através da troca de 1kg de alimento não perecível ou 1 item de material escolar. “Vamos ter diversos livros, apostilas para concursos, histórias em quadrinhos, mangás, livros infantis, para todos os gostos. É uma ótima chance de adquirir um livro e ainda ajudar famílias”, conta a professora Mel Silva, do GS Pela Vida.

O Grupo Social Pela Vida começou em 2018, e desde lá já foram realizadas diversas ações solidárias, abrangendo milhares de pessoas. Com quatro edições já realizadas, sendo a última o online, a feira volta ser presencial. “Vai ter um espaço junto com o Coleções do Rex, onde ele vai levar exemplares de histórias em quadrinhos e mangás, vai ter bazar, alguns jogos para a galera se divertir, além da feira do livro”, explica Mel.

O ponto de arrecadação se encontra no Aquiri Shopping, Box 2128, na loja Coleções do Rex e com voluntários da ONG.