Acre arrecadou mais de R$4 bilhões em impostos em um ano, diz pesquisa

O Acre arrecadou mais de R$4,7 bilhões de impostos somente em 2022. É o que aponta os dados do Impostômetro da Associação Comercial de São Paulo (ACSP), que registra a quantidade de tributos pagos pelos brasileiros em todo país. O valor registrado pela plataforma, é de R$ 4.705.292.434,09. Os dados são referentes ao dia 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2022.

A arrecadação apresenta 0.16% do total de arrecadações no Brasil, mesmo valor percentual de 2021, quando o Acre arrecadou R$4.220.374.128,19, um aumento de mais de 11% referente a 2021. Os tributos correspondem a multas, taxas e contribuições dos acreanos.

- Publicidade-

Apenas a capital Rio Branco arrecadou R$184.078.672,83 em 2022, um aumento de pouco mais de 11% em relação a 2021, quando arrecadou R$165.107.882,08. O segundo município que mais arrecadou em 2022 foi a capital do Juruá, Cruzeiro do Sul, com R$19.567.850,57.

Confira a arrecadação por município em 2022 (maior arrecadação para menor):