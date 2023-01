Acre é um dos estados do norte com a maior taxa de advogados por habitante

Segundo dados da pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), divulgados pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) em 2020, no Acre, a taxa é 4,1 advogados a cada 1.000 habitantes.

O número se aproxima da média nacional, que é de 6,1 a cada 1.000 habitantes. O Brasil é o país com a maior quantidade de advogados em proporção a população do mundo, ficando à frente de potências como os Estados Unidos.

Aproximadamente 1,3 milhão de advogados exercem a profissão regularmente no país. O Acre fica a frente nos números mesmo em relação à estados do norte com maior quantidade populacional, como por exemplo o Amazonas (3,1), Roraima (3,8) e Pará (2,7).

Conforme a OAB, um dos motivos para o número elevado de profissionais é a abertura indiscriminada de cursos de direito, são 1,8 mil cursos jurídicos em todo o território nacional e mais de 700.000 mil estudantes matriculados. Mesmo assim, o órgão sustenta sua função de seletividade, escolhendo somente os alunos completamente aptos a exercer a profissão, tendo a taxa de aprovação de apenas 20%.