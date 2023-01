Acre encerrou 2022 com mais de 70 mil casos de Covid e 189 mortes pela doença

No ano de 2022, os picos da Covid-19 foram contidos e o número de infectados e de óbitos caiu drasticamente em comparação a 2021. Segundo dados emitidos pelos boletins da Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), a maior curva da doença foi catalogada em fevereiro, que chegou a registrar mais de 2.000 casos em um único dia.

Porém, com o decreto estadual nº 10.987 que dispõe a suspensão da realização de eventos sociais, culturais, recreativos, esportivos, religiosos e similares (tanto públicos como particulares), destinados a um público de 300 pessoas ou mais, teve um redução efetiva dos casos, tanto que, no dia 16 de março de 2022 saiu um novo decreto que revogou o do dia 1 de fevereiro, este que deveria ir até dia 31 de março. Já que as políticas de prevenção foram efetivas, também o uso de máscara passou a não ser mais obrigatório.

Durante os meses seguintes, os índices de notificações de Covid-19 continuaram em queda. O pico seguinte foi em julho, mas os números não excederam os de fevereiro pelo resto do ano. Além disso, o boletim epidemiológico especial feito Ministério da Saúde, da análise referente 16/10/22 a 22/10/22 aponta que a taxa de mortalidade no Estado era de 0,00 – 0,01 (100.000 habitantes), sendo o Acre uma das poucas regiões que apresentaram taxas tão baixas.

No final de 2021, o número de infectados era de 88.384, e no final de 2022 eram de 70.284, ou seja, houve uma diminuição de 20,48% de um ano para o outro, e ainda, os expressivos 1.056 óbitos em 2021, que em 2022 foram 189, com uma redução de 82,1%.