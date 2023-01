Acre ganhará Delegacia da Marinha e aventuras com jet skis serão fiscalizadas em rios

O Acre vai ganhar mais uma via para a segurança pública: uma Delegacia da Marinha, na cidade de Rio Branco. A novidade foi dada pelo deputado federal e senador eleito Alan Rick, após publicada uma reportagem do ContilNet sobre os perigos do uso de jet skis e lanchas sem os devidos cuidados, principalmente durante a cheia do Rio Acre.

VEJA: VÍDEO: banhistas com jet skis fazem manobras arriscadas e sem proteção no Rio Acre

- Publicidade-

O deputado federal Alan Rick, em entrevista a reportagem do ContilNet, disse que a Delegacia será construída com R$300 mil de emendas do senador eleito, que foi liberada e já está prevista no orçamento de 2023. Além disso, Alan Rick disse ainda que o projeto deve ser executado ainda esse ano.

“Será uma forma de fiscalizar essa prática, oferecer o curso de formação a essas pessoas que conduzem as motos aquáticas e, consequentemente, evitar graves acidentes que já foram registrados”, disse o político.

Segundo o tenente-coronel Cláudio Falcão, coordenador da Defesa Civil de Rio Branco, alguns acidentes com motos aquáticas foram registrados em 2022. Falcão explicou que há regras que devem ser seguidas no uso das motos. Deve haver distância mínima de 100 metros entre banhistas e os veículos – um espaço que não tem no rio Acre, o que já deveria inviabilizar o tráfego nessa área.

Para a condução dos veículos não é permitido ingestão de bebidas alcoólicas e o motorista precisa ter habilitação convencional e não apenas a Habilitação Arrais-Amador (CHA), além do curso de motonauta. A fiscalização responsável é feita pela Marinha e não há uma delegacia no Estado.

A proposta é que a unidade seja construída no porto do bairro Cadeia Velha.

Marinha

A Marinha do Brasil tem Distritos, Capitanias, Delegacias e Agências espalhadas pelo país. No Acre, até o momento, não há nenhuma das quatro. O ContilNet destacou esse fato em uma matéria sobre os perigos do uso do jet ski sem equipamentos de proteção.

Para os casos de uso indevido dos jet skis, a fiscalização é de responsabilidade da Marinha. Com a implementação de uma delegacia em Rio Branco, acidentes podem ser evitados.