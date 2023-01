Acre pode enviar policiais para Brasília contra atos terroristas, diz Sejusp

A Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Acre vai cumprir a determinação judicial do Supremo Tribunal Federal (STF) para desocupação, em 24 horas, dos acampamentos realizados nas imediações dos quartéis para a prática de atos antidemocráticos no estado.

Ainda hoje, segunda-feira, 9, será realizada uma reunião com representantes de todos os órgãos estaduais e federais de Segurança no Acre para definir a melhor estratégia a ser empregada na retirada desses manifestantes.

Quanto ao envio de policiais para apoio à Força Nacional em Brasília, o estado está pronto para atender a essa solicitação, dependendo somente de uma reunião com todos os governadores, na noite desta segunda, 9, para que seja concretizado.