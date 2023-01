Acre teve mais de 11 mil doadores de sangue só em 2022, diz Hemoacre

O ano de 2020 e 2021 foi extremamente desafiador em diversos setores da sociedade, porém o ano de 2022 veio com um ar de esperança e recomeço para muitos. E para o Hemoacre não foi diferente.

De acordo com a coordenadora de Captação de doadores de sangue e medula óssea, a enfermeira Quésia Nogueira, 2022 foi um ano de recomeços, pois devido a pandemia de Covid-19, o trabalho com coletas externas encontrava-se em stand by.

“Consideramos o segundo semestre bastante produtivo, quando pudemos realizar a homenagem aos doadores com a semana do doador de sangue e uma corrida do doador de sangue no mês de novembro. O ano foi produtivo, porém, a educação continuada de forma que gere uma população consciente do seu papel não pode parar”.

De acordo com os dados emitidos pelo setor de captação, em média 950 pessoas realizaram doações por mês, sendo então um total aproximado de 11 mil pessoas no ano.

O ano de 2023 inicia de forma positiva, porém ainda necessitando que os doadores sempre estejam atentos e realizem a sua boa ação com o próximo, afinal o estoque do Hemoacre é dinâmico e todos os dias necessita de, no mínimo, 40 doações para manter o estoque estável.

Aplicativo Sangue Amigo

Para facilitar as doações, os doadores podem agendar seu horário e data sem sair de casa, através do aplicativo Sangue Amigo, que está disponível para os sistema Android e iOS, desde do ano de 2020. Além de poder realizar os agendamentos, o doador vai poder acompanhar as campanhas do Hemocentro.

Para realizar o agendamento pelo telefone, o doador só precisa baixar o aplicativo, criar uma conta de usuário e em seguida procurar o Hemoacre por meio do CEP, e então só clicar na opção agendar.