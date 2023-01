Acre teve quase 33 milhões de árvores derrubadas em 2022, diz estudo

O Acre foi o quinto estado da Amazonia Legal que mais desmatou em 2022. Foram quase 33 milhoes de árvores derrubadas. Os dados foram divulgados após um estudo inédito realizado pelo Monitor da Floresta e com uma iniciativa do MapBiomas, InfoAmazonia, Natura e Hacklab.

O estudo levou em consideração um contador de árvores derrubadas, que usa a base de dados de alertas diários de áreas desmatadas do Deter, um sistema do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), que foi desenvolvido para dar suporte à fiscalização e controle de desmatamento e da degradação florestal no país.

A contagem do Deter é feita semanalmente. Portanto, os dados do estudo são geridos por uma estimativa de quantas árvores estão sendo derrubadas, em tempo real.

Confira o ranking completo dos estados:

Pará: 197 milhões de árvores

Amazonas: 144,8 milhões de árvores

Mato Grosso: 113,7 milhões de árvores

Rondônia: 70,3 milhões

Acre: 32,9 milhões de árvores

Roraima: 10,9 milhões de árvores

Maranhão: 6 milhões de árvores

Tocantins: 516 mil árvores

Amapá: 380,9 mil árvores