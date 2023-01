Acreano de 14 anos vai ao velório de Pelé: “Feliz em poder me despedir do Rei”

Santista, o jovem acreano Gabriel Feitosa, de 14 anos, saiu de Rio Branco rumo à São Paulo para passar alguns dias de férias. Com a notícia da morte de Pelé e a divulgação do local do velório aberto à população, Gabriel pediu autorização à mãe para prestar as últimas homenagens ao Rei do Futebol.

“Quando fiquei sabendo da morte dele, me entristeci muito, pois é o rei. Nunca tive a oportunidade de conhecer ele pessoalmente, então como já estava com férias marcadas para São Paulo, aproveitei a oportunidade e chamei meu primo pra ir comigo, pois assim mesmo que no seu velório, eu poderei me despedir do rei. Para mim não existe futebol sem ele”, afirmou Gabriel ao ContilNet.

O jovem, que faz parte da Torcida Organizada AcreSantos, e filho de pais vascaínos, Margoth Feitosa e Juliano Lima, viajou para São Paulo em fevereiro de 2022 e visitou a Vila Belmiro, estádio do Santos e agora, em janeiro de 2023, retorna ao estádio para o velório de Pelé.

Segundo Gabriel, existe o futebol antes de Pelé e depois. “Antes o Brasil não era ninguém no cenário mundial, mas hoje, graças ao Pelé, somos os maiores campeões do mundo. Estava na viagem sempre pensando nele, a sensação de poder se despedir do rei é única. Fico extremamente feliz em poder me despedir de Pelé”, diz.

Velório

O velório de Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, será realizado no Estádio Urbano Caldeira, a Vila Belmiro, do Santos Futebol Clube. A cerimônia deve durar 24 horas e tem o início previsto às 10h desta segunda-feira (2).