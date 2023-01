Acreano de 17 anos é encontrado morto após cair de torre de telefonia em Rio Branco

O adolescente V.H.B.N, de 17 anos, foi encontrado morto após cair de uma torre de telefonia, na madrugada desta sexta-feira (20), na Rua Vitória, no Conjunto Universitário 2, em Rio Branco.

- Publicidade-

Segundo informações da polícia, o adolescente, por volta das 2h desta sexta-feira, fez um grupo no WhatsApp e colocou todos os membros da família e anunciou que iria se jogar da torre de telefonia, e quando eles acordassem fossem lá ver o corpo dele.

Já pela manhã, os familiares do jovem foram até o quarto para ver se o rapaz estava e não o encontraram, e rapidamente foram até a torre que ele havia mencionado no grupo e, chegando lá, viram a vítima sem vida e com a cabeça bastante machucada devido a queda da torre de telefonia. Ele teve um traumatismo craniano e diversas fraturas no corpo.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e enviou uma ambulância de suporte avançado para prestar os primeiros atendimentos ao adolescente, mas ao chegar no local, já estava sem vida.

Uma equipe do Corpo de Bombeiro Militar e Policiais Militares do 1° Batalhão também foi acionada e isolou a área para o trabalho da perícia criminal. Após os procedimentos de perícia, o corpo foi removido por agentes e encaminhado a Sede do Instituto Médico Legal (IML), para ser realizado os exames cadavéricos.

Uma equipe de agentes de Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE) colheu as primeiras informações e o caso será investigado pela Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP).