Acreano é anunciado por Margareth Menezes para cargo na Cultura

No início da tarde desta terça-feira (10), a ministra da Cultura Margareth Menezes anunciou três nomes que passam a integrar a diretoria do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). Dentre os nomes, está o acreano Deyvesson Gusmão, que assume o Departamento de Patrimônio Imaterial do Instituto.

Deyvesson é historiador com mestrado em geografia pela Universidade Federal de Rondônia. O acreano atua no Iphan desde 2009, tendo exercido as funções de Superintendente do Iphan no Acre, coordenador-geral de Identificação e Registro do Departamento do Patrimônio Imaterial, e analista.

Os outros nomes anunciados pela ministra foram Leandro Grass, que será o novo presidente da instituição, e Andrei Rosenthal, que estará à frente do Departamento de Patrimônio Material e Fiscalização.

Quem é Deyvesson

Graduado em História e Mestre em Geografia pela Universidade Federal de Rondônia (Unir). Especialista em Gestão e Estudo do Patrimônio Arqueológico pela Universidade Federal do Pará. Foi servidor do Estado do Acre entre 2006 e 2019, ocupando o cargo de Especialista em Políticas Culturais da Fundação de Cultura e Comunicação Elias Mansour, lotado no Departamento de Patrimônio Histórico e Cultural do Estado.

Desde 2009 atua no Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN, tendo exercido as funções de Superintendente do Iphan no Acre (2009 a 2016), coordenador-geral de Identificação e Registro do Departamento do Patrimônio Imaterial (2016 a 2021). Desde 2019 é servidor efetivo do IPHAN, no cargo de Analista. Tem experiência de pesquisa nas áreas de História, História Oral, História Social da Amazônia e Patrimônio Cultural.