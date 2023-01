Acreano participa do DVD de Ivete Sangalo ao lado de Deborah Secco, Taís Araújo e Rafa Kalimann 

O influenciador Thiago Drudi compartilhou com seu um milhão de seguidores os bastidores da gravação do novo DVD da rainha do axé, Ivete Sangalo. O acreano mostrou alguns momentos da apresentação da baiana, que em breve deve lançar o novo projeto.

Convidado da apresentadora e cantora, ele mostrou nos seus stories momentos descontraídos ao lado da famosa ex-dançarina e apresentadora Carla Perez, esposa do cantor Xanddy, vocalista do grupo Harmonia do Samba. No vídeo, Drudi faz vários elogios e arranca gargalhadas da artista. “Essa mulher é sempre simpática, gente. Ela sempre é uma fofa. Carla Perez, ela é um império, maravilhosa. Quem chegar perto de Carla Perez, pode dizer que venceu na vida. Você já chegou perto de Carla Perez? Então, pronto! ”, comentou o influenciador.

Em outro momento, Thiago divide stories com a ex-BBB Rafa Kaliman e a atriz global Taís Araújo. Outra atriz que esteve com o acreano foi Deborah Secco. No vídeo, Thiago comenta a participação polêmica da global no quadro Central da Copa do Mundo 2022, exibido pela Rede Globo.

O acreano falou sobre os os looks usados pela atriz, que disparou: “Toda nos looks da Copa, só não usa o look dela quem não pode, meu amor.” Deborah retribuiu o carinho e brincou com Drudi no video.

Veja o vídeo na íntegra: