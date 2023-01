Acusado de furtar relógio, jovem é torturado e queimado; imagens fortes

Um morador de Riacho de Santana, na região do Velho Chico, Oeste baiano, segue hospitalizado nesta quinta-feira (26) na capital baiana.

O jovem, de 20 anos, foi torturado e teve cerca de 30% do corpo queimado. O estado de saúde dele é considerado grave. Segundo o Achei Sudoeste, parceiro do Bahia Notícias, o caso provocou comoção na cidade. Três suspeitos do crime ainda não foram presos.

O fato ocorreu no último sábado (21). Após acusar a vítima de furtar um relógio, os acusados passaram a torturá-la.

Depois, o trio fugiu levando uma quantia de R$ 40 do jovem. Ainda segundo informações, o jovem foi socorrido pelo Samu e em seguida foi transferido para o Hospital Geral do Estado (HGE) em Salvador, que tem especialização no tratamento de queimaduras.

A delegacia de Riacho de Santana ficou responsável pela investigação do crime.