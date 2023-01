Adolescente de 14 anos é executada com dois tiros na cabeça em Senador Guiomard

Uma adolescente de 14 anos identificada como Sara dos Santos Silva foi executada com dois tiros na cabeça na noite desta sexta-feira (6), na rua das Palmeiras, no Loteamento Jardim Botânico, na zona rural do município de Senador Guiomard, no interior do Acre.

Segundo informações da polícia, Sara estava caminhando em via pública, quando foi abordada por dois homens que estavam armados e que efetuaram dois tiros na cabeça da adolescente. Moradores da região ouviram os disparos e logo após foram para o meio da rua e viram a vítima já caída sem vida.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e enviou uma ambulância de suporte avançado para dar os primeiros atendimentos, mas ao chegar no local, Sara já estava morta.

Policiais militares do 4° Batalhão estiveram no local e isolaram a área para o trabalho da perícia criminal. O corpo de Sara foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) em Rio Branco, para serem feitos os exames cadavéricos.

Ainda segundo a polícia, Sara estaria namorando com uma pessoa que é membro de uma facção rival dos faccionados do Loteamento Jardim Botânico, e após o crime, os acusados levaram o celular da vítima.

Os PMs colheram as informações para tentar procurar pelos autores do crime na região, mas ninguém foi encontrado até o momento.

O caso será investigado por agentes da Polícia Civil de Senador Guiomard.