Adolescente no Acre é capturado com dinamite que seria usada para explodir caixas eletrônicos

Uma bomba de dinamite capaz de elevado potencial explosivo foi apreendida na manhã desta quinta-feira (26) em poder de um adolescente, numa casa da periferia no município de Brasileia, no interior do Acre.

Informações da polícia local revelam que a apreensão foi possível a partir de denúncias anônimas, dando contar de que um grupo de criminosos pertencente a uma facção estava bolando um plano de explosão de caixa eletrônicos de agências bancárias instaladas em Epitaciolândia e Brasileia, na região fronteira com a Bolívia.

O adolescente foi apreendido e está sob interrogatório para revelar quem seriam seus comparsas e quem teria preparado a bomba. Ele admitiu pertencer à uma facção.

O capturado foi apreendido após a denúncias de que ele estava em casa, com a bomba. Policiais civis foram à residência do jovem e encontraram a dinamite.

O adolescente não estava no local, mas foi encontrado, pouco depois, e encaminhado para a delegacia para prestar esclarecimentos. Foi colocado à disposição do Poder Judiciário, e as investigações seguirão para identificar e prender os demais envolvidos no plano.