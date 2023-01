Álvaro Miguéis começa a montar o Humaitá para a estreia na Copa Verde

O Humaitá estreia na Copa Verde no dia 18 de fevereiro contra o Trem, do Amapá, no Florestão, e por isso o técnico Álvaro Miguéis começou nos treinamentos desta semana a definir os titulares para o primeiro jogo da temporada.

“Iniciamos o trabalho. Os atletas estão em bom nível físico e, agora, é tentar encontrar a formação ideal”, declarou o treinador.

Esquema tático

Álvaro Miguéis gosta de montar equipes ofensivas e o Tourão versão 2023 não deve ser diferente.

“Gosto de jogar para frente e isso não é novidade. Quero um time com marcação forte e com um grande poder de criação e definição”, comentou Miguéis.

Mais um trabalho

O elenco do Humaitá faz nesta quarta, 25, a partir das 15 horas, na Arena da Baixada, mais um trabalho tático na sequência da preparação.