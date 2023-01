Álvaro Miguéis vai começar a montagem do Humaitá para estreia na Copa Verde

O elenco do Humaitá realizou na tarde desta quinta, 12, no campo da Ufac, mais um treinamento tático sob o comando do professor Jader de Andrade na sequência da preparação para a disputa da temporada de 2023.

O Tourão estreia na Copa Verde no dia 18 de fevereiro contra o Trem, do Amapá, e o técnico Álvaro Miguéis vai começar a montagem da equipe na próxima semana.

- Publicidade-

“Vamos fechar essa primeira fase da preparação e iniciar a montagem do time titular. A partida contra o Trem é muito importante e precisamos avançar na Copa Verde”, declarou Miguéis.

Mais um trabalho

Os jogadores do Humaitá farão mais um treinamento nesta sexta, 13, a partir das 15 horas, no campo B.

“Estamos variando esse início de preparação. É preciso tirar o máximo de todos os atletas”, afirmou o treinador.

Resultado dos testes

De acordo com Jader de Andrade, os testes dos atletas do Humaitá foram normais.

“Tivemos uma variação muito grande dentro do grupo, mas isso é natural para o início de temporada. Temos um parâmetro e agora é trabalhar”, explicou o professor.