Amazon oferece 600 itens de material escolar com desconto progressivo; saiba como funciona

A Amazon está de olho no volta às aulas de 2023. O e-commerce reuniu em um página itens de material escolar para crianças, adolescentes e universitários.

A seleção conta com produtos de diversas categorias, desde itens de papelaria, livros, eletrônicos, mochilas e itens de moda, e ainda ter desconto progressivo no material escolar.

A varejista também destaca opções usadas de livros didáticos, paradidáticos e obras de literatura.

“A temporada de volta às aulas é um momento marcante para as famílias e em especial para crianças e adolescentes. No Brasil, esse período se junta a uma época de aumento de despesas, com férias e pagamentos do começo do ano. As famílias procuram economizar sem abrir mão da qualidade, na experiência e no produto, e por isso nosso foco é tornar as compras de material escolar mais convenientes, com preços baixos e entrega rápida”, diz Juliana Sztrajtman, diretora de varejo na Amazon no Brasil.

Desconto progressivo

Todos os clientes Amazon podem aproveitar o desconto progressivo em mais de 600 itens elegíveis comprando 5, 10, 15 ou mais unidades de itens de material escolar, alcançando até 15%. Membros Prime tem mais vantagem: o desconto progressivo de até 20%. Quanto mais você completar a sua lista, maior será a economia.

Quantidade de produtos Desconto Desconto Prime 5 ou mais 5% 10% 10 ou mais 10% 15% 15 ou mais 15% 20%

A seleção completa de itens, que inclui itens de material de escritório e papelaria, brinquedos educativos e eletrônicos, está disponível neste link.

Novidade em Livros usados

Aqueles que desejam comprar livros com preços mais acessíveis podem acessar as opções de livros usados. É possível pesquisar por destaques em diferentes gêneros, incluindo livros didáticos, escolares e de literatura, e ainda livros em inglês e outras línguas. São milhares de ofertas de títulos variados.

Os livros usados são classificados de acordo com a condição em que se encontram. Basta selecionar o título desejado. Abaixo das opções de formato aparecem o número de ofertas “novas” e “usadas” disponíveis, bem como as opções de preços disponíveis.

Ao clicar na opção “Usado”, é possível ver todos os vendedores parceiros da Amazon que estão ofertando a obra e também é possível definir a condição do livro, entre “como novo”, “bom”, “aceitável” e “colecionador”, por exemplo.

Ofertas

A Amazon traz milhares de ofertas em diversas categorias para facilitar a aquisição de toda a lista de material escolar para todas as idades. As promoções são válias até o dia 28 de fevereiro, mas a seleção de produtos e preços pode variar durante o período do evento ou enquanto durarem os estoques: