Anuncie no ContilNet: veja como divulgar sua marca em um dos sites mais lidos do Norte

Ter a sua marca divulgada em um dos sites mais lidos da Região Norte nunca foi tão fácil. O ContilNet Notícias traz diversos espaços para anunciar as melhores marcas no site. Com diversos produtos, a sua empresa pode ser anunciada e vista milhões de vezes.

Em 2022, o ContilNet teve quase 250 milhões de acessos e mais de 50 marcas vistas pelos nossos leitores. A oportunidade de ter sua empresa divulgada no site, de maneira dinâmica e inovadora, é agora! Ficou interessado? Entre em contato através do nosso WhatsApp, pelo número (68) 999466195 e faça parte do time dos empreendimentos que divulgam no nosso site.

- Publicidade-

Produtos do ContilNet

O ContilNet está presente na internet há mais de quinze anos levando informação com credibilidade, imparcialidade e respeito aos nossos leitores. O portal de notícias da família acreana. Para nos aproximar cada vez mais dos nossos leitores, o ContilNet inova nos produtos que chegam até você. Confira:

Entrevistas presenciais

Nesta modalidade você pode apresentar a sua empresa de maneira mais detalhada. Enviamos alguns dos nossos repórteres para uma entrevista com captação de áudio e vídeo, para uma melhor apresentação da sua marca, produtos, gerando uma aproximação maior com o público alvo.

Matérias publicitárias

Já neste produto, é possível elaborar matérias específicas para o seu negócio. As matérias publicitárias podem ser utilizadas para divulgar um novo produto, informar avanços tecnológicos ou promoções específicas.

Banners publicitários

Através dos banners publicitários, você pode divulgar o seu negócio nos principais espaços do ContilNet Notícias. Os banners estão disponíveis na capa do site e no interior das matérias. É possível vincular link nos banners, direcionando para o site desejado.

Cobertura de eventos

Nesta modalidade, oferecemos a cobertura completa, com transmissão ao vivo, contando também com registros fotográficos, produção de conteúdo em áudio e vídeo, entrevistas e matérias publicitárias, que ajudarão a divulgar ainda mais o sucesso do seu evento, fortalecendo a marca.

Podcasts

O ContilNet possui diversos Podcasts de diferentes nichos, que encaixam com o perfil da sua empresa. Com mais de 100 mil visualizações por mês, é possível conectar sua marca com este público através de vt’s publicitários que são reproduzidos através dos podcasts, QR codes direcionando a audiência para um endereço escolhido pelo cliente.