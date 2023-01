Ao menos 36 brasileiros já estão em território nacional, após resgate no Peru; veja as imagens

A Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Acre (Sejusp), informou que ao menos 36 brasileiros atravessaram a fronteira do Brasil com o Peru, no início da noite desta sexta-feira (13), depois de deixarem a cidade de Puerto Maldonado, pela manhã.

Durante todo o tempo da viagem, o grupo de pessoas foi escoltado por homens da Polícia Nacional do Peru, num a acordo de cooperação com o Gabinete de Gestão Integrada de Fronteira, da Sejusp e as autoridades peruanas.

- Publicidade-

O cruzamento da ponte que liga a cidade peruana de Iñapary a Assis Brasil foi feito por volta das 18h30, onde os turistas foram recebidos por equipes do Grupo Especial de Operações em Fronteira da Sejusp, da Força Nacional e da Polícia Federal. Os resgatados seguem agora em direção a Rio Branco pela BR-317, a Estrada do Pacífico, em um percurso de 310 quilômetros.

Veja as imagens do resgate: