Após prisão, Daniel Alves ganha roupa de presidiário em jogo virtual

Após ser preso devido a uma acusação de estupro na Espanha, o jogador Daniel Alves ganhou uma versão com roupa de presidiário no jogo Bomba Patch. Esse caso viralizou na web e o craque virou piada para os internautas.

Em uma imagem do jogo, que foi publicada nas redes sociais, Daniel Alves aparece com roupas de detento, com listras em preto e branco, jogando em um campo de futebol.

Esta não é a primeira vez que o Bomba Patch faz uma imagem como essa. Em 2020, Ronaldinho Gaúcho foi preso no Paraguai e horas depois da notícia ter sido dada, o game postou uma imagem do jogador com roupa de presidiário.