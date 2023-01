Artigo: Aprenda o Poder da Resiliência com Gustavo Vieira

Você acredita que as experiências alheais tem o poder de transformar as nossas?

Se a sua resposta for sim, você está certo! Isso pode acontecer, de acordo como as histórias são contadas. O livro Resiliência do autor mineiro Gustavo Vieira veio justamente para transformar a sua vida através das experiências dele.

Gustavo Vieira é um escritor natural de Uberlândia-MG, pelo que pareceu ser sua vida toda, ele sempre acreditou que a vida não poderia ser reduzida a estudar, trabalhar, amontoar coisas e morrer. Desde sempre algo o tocava para que abrisse os olhos sobre o que de fato é a vida.

Sendo assim, Gustavo vendeu todos os seus bens e com apenas uma mala, pouca grana, a cara e a coragem ele se mudou para a Irlanda.

Seus primeiros dias foram verdadeiros testes de fé e resistência, houve dias em que ele não sabia se teria onde dormir ou se teria dinheiro de garantir as próximas refeições, mas apesar de todas as dificuldades, desistir nunca foi uma opção a ser considerada por ele.

Na obra, Gustavo enfatiza de forma genial como eram esses momentos em que tudo parecia ir contra o que ele tinha planejado. Há momentos em que o autor divide com os leitores suas experiências, tipo como voltava altas horas da madrugadas depois de ter trabalhado duramente e não conseguia fazer dinheiro suficiente para suprir suas necessidades básicas, como comer e pagar o aluguel da casa onde morava.

Gustavo conta como muitas vezes os clientes faziam piadas, pelo fato de ainda não ter aprendido o idioma de forma clara para se comunicar mais abertamente. Em sua obra ele divide com os leitores, como muitos outros deixavam de pagá-lo e assim foi passando seus dias, mas nunca pensou em jogar a toalha e voltar atrás.

O livro Resiliência de Gustavo Vieira, vem justamente para nos ensinar sobre o poder de ser fiel ao que queremos, aos nossos sonhos e maiores desejos. Muitas vezes acreditamos, que, quando nascemos devemos seguir o padrão do mundo que está ao nosso redor, mas em contramão de todas as coisas que era confortáveis, Gustavo partiu para viver seus sonhos. E através da sua fé viu um a um se realizando diante de seus olhos.

Gustavo sempre contou com uma característica incomum: ser resiliente e persistente, ainda quando as coisas não estivessem a seu favor.

Você não pode perder a oportunidade de conhecer a brilhante história de Gustavo Vieira, o empresário que venceu barreiras, quebrou paradigmas, enfrentou os seus piores dias, mas sempre com um sorriso no rosto e fé, acima de tudo, sempre com a capacidade de se remodelar diante de cada situação negativa e transformá-la em algo positivo que o fizesse continuar acreditando que dias melhores sempre chegariam.

Se você ficou curioso para conhecer essa história, não perca a oportunidade de adquirir por esse link o livro Resiliência. Nas plataformas de venda da Amazon você pode adquirir o exemplar físico, ou instantaneamente o e-book que apenas em um click estará em suas mãos para transformar sua vida.