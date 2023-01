Atlético Acreano “desiste” de Pedro Balu e busca treinador para 2023

Pedro Balu estava acertado para ser treinador do Atlético na temporada de 2023. Contudo, dirigentes do Galo não gostaram de um comentário do técnico e por isso pediram para o contrato não ser assinado.

“Tínhamos uma boa relação com o presidente (Marcelo Avelino) e estava tudo acertado. Falei que era uma honra dirigir o Atlético, mas não queria ficar comente no clube e que sonhos maiores. Entenderam que o Atlético seria usado e por isso me tiraram do clube”, declarou Pedro Balu.

- Publicidade-

Técnico e preparação

Marcelo Avelino tem menos de uma semana para definir quem será o técnico do Atlético. O elenco inicia a preparação para a disputa da Copa Verde e do Campeonato Estadual no próximo dia 10, no Frotão.