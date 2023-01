Atlético bate o Andirá Sub 17 em duelo amistoso no Frotão

Com objetivos distintos, Atlético e Andirá Sub 17 disputaram na tarde desta quinta, 19, no Frotão, um duelo amistoso. O Galo venceu os garotos do Morcego por 3 a 1.

Copa Verde

O técnico Ley Silva avaliou de maneira positiva o jogo amistoso e a meta é acelerar a montagem da equipe para a estreia na Copa Verde. O jogo será no dia 18 de fevereiro contra o São Francisco, no Florestão.

“Temos que colocar a equipe para jogar. Fizemos algumas observações e vamos seguir realizando os ajustes”, disse Ley Silva.

Copa do Brasil

O Andirá se prepara para a Copa do Brasil Sub 17. A equipe entra em campo no dia 8 de março, mas o adversário ainda não foi definido pelo departamento técnico da CBF.

“Gostei do desempenho do time. Estamos trabalhando para realizar uma grande campanha no torneio nacional”, declarou o técnico do Andirá, Léo Raches.