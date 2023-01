Atlético começa 2ª semana de treinos e mira primeiro amistoso

Os jogadores do Atlético iniciaram na tarde desta segunda, 16, no Frotão, a segunda semana de preparação visando as disputas do Campeonato Estadual e da Copa Verde. O primeiro jogo no Estadual vai ser no dia 4 de março contra o Vasco, no Florestão, e a estreia na Copa Verde será no dia 18 de fevereiro, quando irá disputar o duelo acreano contra o São Francisco, no Florestão.

Primeiro amistoso

Mesmo no início da preparação, o técnico Ley Silva começa a pensar na montagem da equipe titular. A diretoria do Galo tenta programar um amistoso para o próximo dia 4 em Epitaciolândia.

“Vamos precisar queimar etapas. Quero uma equipe competitiva na estreia da Copa Verde”, declarou Ley Silva.

Herbert acerta com Galo

O goleiro Herbert apresentou-se no Frotão e vai vestir a camisa do Galo em 2023. O atleta tinha proposta do São Francisco, mas resolveu mudar de casa por causa da valorização.