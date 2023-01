Atriz Mônica Martelli revela já ter sido estuprada: “Luta corporal”

- Publicidade-

Ao iniciar o relato, a atriz contextualiza que vem de uma época em que era normal ter uma “luta corporal” com os garotos. “Você beijava o menino, ele vinha com a mão no peito e você tirava a mão no peito. Vinha com a mão na bunda e você tirava a mão da bunda… Então, você passava a noite beijando e nessa luta corporal e isso era normal”, iniciou.

“A primeira transa foi assim, essa luta corporal, mesmo eu sendo apaixonada pelo menino […] Quando eu entendi que estupro é simplesmente você não querer, se você fala não e ele forçar é estupro, eu falei: então eu fui estuprada. Porque eu não queria e foi essa luta corporal. Eu era apaixonada pelo cara, mas eu não queria. Não queria naquele dia, naquele lugar”, revelou.

Veja a entrevista:

Ainda ao programa, ela conta que, até pouco tempo atrás, sua consciência sobre estupro se restringia a um cenário de “beco escuro, com um cara de capuz e uma faca”. Por isso, ela demorou a assimilar o que lhe tinha acontecido.