Banda Kamar-Taj se apresenta no Acre com sucessos variados; adquira seu ingresso

O cenário musical no Estado do Acre tem ganhado cada dia mais força e espaço dentro da comunidade, levando ritmos e gêneros dos mais variados. Na intenção de resgatar a história da música do Rock Nacional e Internacional, a banda Kamar-Taj vem com uma proposta jovial, porém, trazendo músicas de décadas passadas que marcaram a vida de muitos.

Kamar-Taj é uma banda que chegou ao cenário da música acreana há menos de um ano e já mostrou seu potencial. A banda surgiu no coração do baterista, com o desejo de reunir antigos amigos para fazer um bom som de rock’n roll e compartilhar experiências que a música proporciona.

Os integrantes são Lucas Silva, Bruno Queiroz de Souza, Júlio Veras e Kauê Felipe.

O nome Kamar-Jat faz referência a um local fictício dos filmes/quadrinhos do Dr. Estranho da Marvel, em que os integrantes que possuem uma pegada mais jovem se identificam e optaram por este nome incomum. A banda, que é de rock, não está limitada somente a um gênero, mas mistura um pouco de reggae, balada pop e grunge.

Nesta sexta-feira (26) a banda vai subir aos palcos no Studio Beer, a partir das 21h30. Os ingressos custam R$ 20 inteiro e R$ 10 meia.

“Nossa expectativa é fazer um bom som para o público e conquistar espaço no cenário musical da cidade, trazendo algumas músicas do rock nacional e internacional das décadas passadas, como 80, 90 e anos 2000”.