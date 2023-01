Batida entre carro e moto deixa duas pessoas gravemente feridas em Rio Branco

O casal João Pedro da Silva, 24 anos, e Wiliane Santos da Silva, 31, ficaram gravemente feridos, na tarde desta sexta-feira (13), na Estrada Dias Martins, nas proximidades do residencial Chácara Ipê, em Rio Branco.

Segundo informações das autoridades de trânsito, João Pedro e Wiliane trafegavam sentido centro-bairro na motocicleta modelo Honda CG 160 Fan, de cor preta e placa OXP-3385, quando inesperadamente a motorista de um carro modelo Honda HRV, de cor prata e placa QLX-3A21, que trafegava na estrada no sentido centro-bairro, fez tentou fazer uma conversão à esquerda para entrar em um estacionamento e o casal da motocicleta, que estava na sua preferencial, colidiu contra o veículo.

Com o impacto, João Pedro sofreu uma fratura na perna direita e Wiliane teve uma fratura no pé direito e uma possível fratura no quadril. A motorista permaneceu no local e prestou socorro as vítimas.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam as vítimas ao pronto-socorro de Rio Branco, ambos em estado de saúde estável.

A área foi isolada pelos Policiais Militares do Batalhão de Trânsito para os trabalhos de perícia, em seguida, a moto e carro foram removidos e a estrada ficou totalmente liberada.