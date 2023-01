BBB 23: Conheça Larisa, vendedora de bíblia que flertou com Lucas Lucco

É com seu jeito espontâneo e sorridente que Larissa pretende conquistar o Brasil no BBB 23. Moradora de Criciúma, em Santa Catarina, a personal trainer de 24 anos nasceu em Sombrio e foi criada em Balneário Gaivota, de apenas 10 mil habitantes, na costa sul catarinense. A mudança para a atual cidade, aos 20 anos, se deu em busca de trabalho e visibilidade:

“Eu tinha vontade de vir pra cá pra trabalhar. Quando me formei, vim pra cá e logo comecei a trabalhar como professora. Depois de quatro anos, eu trouxe minha mãe e uma das minhas irmãs pra morar comigo”, ela conta.

Vendedora de Bíblia

Mas se engana quem pensa que a vida profissional de Larissa começou somente após a graduação. Anos antes de se formar em Educação Física, ainda na adolescência, ela precisou trabalhar para ajudar a família, já que seus pais se divorciaram. E foi aí que, entre as várias atividades que já exerceu, vendeu Bíblias:

“Perrengue a gente passou nos meus 13 anos, depois que meus pais se separaram e eu comecei a trabalhar. Já fiz de tudo: papel de presente, vendi Bíblia, fui vendedora… tive que trabalhar pra começar a ajudar em casa. Eu vendia Bíblia numa livraria, só que tem que entender muito. Eu li a Bíblia inteira pra entender mesmo, porque você precisa ter argumentos pra vender. Eu sempre gostei, porque minha família era toda da igreja, mas comecei a estudar mais e eu superargumentava. Minha família é toda evangélica”.

E foi justamente por conta da criação na igreja que Larissa bolou um “plano” para fazer sua primeira tatuagem. Aos 18 anos, ela tatuou “mãe” no braço, como forma de evitar que sua ideia fosse rechaçada:

“A primeira é mais marcante, porque minha família é evangélica e ninguém tinha tatuagem. Eu fiz uma mãe e uma flor, pensando: ‘Se ela brigar, pelo menos eu escrevi mãe’. Mas cheguei lá e ela começou a chorar, ficou emocionada.”

Depois da primeira tattoo, já vieram outras três. E também dois procedimentos estéticos: lipoescultura e silicone. Mas nada disso impactou a convivência familiar:

“Minha mãe é super de boa com tudo, ela me idolatra. Eu fui a mais diferente das minhas irmãs, elas são todas da igreja. Eu fui a primeira que furou a orelha, a primeira que fez tatuagem, mas é a que a mãe puxa mais. Tem uma proteção, assim… e minhas tias têm o maior orgulho de mim.”

Flerte com Lucas Lucco

Após um namoro de 6 anos, Larissa está solteira desde fevereiro. Nesta nova fase, a personal trainer passou a receber mensagens de famosos, que eventualmente curtem e até comentam suas fotos. Pelo direct, ela já flertou até com Lucas Lucco, mas garante que não passou disso:

“Eu nunca fiquei com famoso, até porque namorei 6 anos, estou solteira há menos de um ano. Também não pago muito pau pra famoso, é realmente só se a pessoa me interessar mesmo. Vários famosos já me chamaram, às vezes nem seguem, só mandam uma mensagem pra saber se tu vai responder. Já conversei também, mas não fiquei. O único com quem conversei mais foi com o Lucas Lucco, mas a gente nunca se viu e depois eu parei de responder.”

