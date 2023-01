BBB23: Conheça os brothers que têm tretas e casos com famosos

O BBB 23 começa nesta segunda-feira (16) e os participantes do reality já estão rendendo o que falar. De treta a affair com celebridades, os brothers tanto da pipoca como do camarote já se envolveram em muitas aventuras até chegarem na casa mais vigiada do Brasil, de acordo com o Extra. Saiba tudo a seguir:

Marvvila e Ludmilla

Antes do BBB 23, Marvvila encarou o The Voice Brasil e brigou com Ludmilla, após gravar a música “Não é por maldade”, em 2019. Elas cortaram o contato assim que Ludmilla mudou de escritório, que hoje é o atual de Marvvilla. As duas não se seguem mais no Instagram e Lud apagou das plataformas digitais o feat que fez com a pagodeira.

Larissa Santos affair e post polêmico

A personal trainer de Santa Catarina, Larissa Santos já teve um affair com o cantor Lucas Lucco, eles já trocaram mensagens nas redes sociais. Outra polêmica da brother que rendeu o que falar é um post de 2013 dela no Twitter onde ela se refere a beleza de Neymar e o que as mulheres se interessam em relação ao jogador. “O que as mulheres acham bonito nele? Ah, $$$ sei lá”, comentou na época.

BBB Key Alves e cantada de famosos

Jogadora de vôlei e famosa no Onlyfans, Key Alves já compartilhou algumas cantadas que recebeu de artistas pelo direct do Instagram e entre eles estava o ator Thiago Lacerda, do jogador Gabriel Gubela (ex-Fluminense) e do lutador de MMA Thiago Marreta.

Ela também já teve um affair com o ex-BBB Rodrigo Mussi, no ano ano passado e namorou Felipe Franco, ex-marido de Juju Salimeni.

Bruna Griphao e treta com irmã de Gabigol

Assim que Bruna Griphao foi anunciada para a competição, a ex-cunhada Dhiovanna Barbosa, irmão de Gabigol, falou nas redes sociais que não gosta dela. Quem também demonstrou não está torcendo por Bruna no reality foi Yasmin Brunet. A treta aconteceu por conta de Gabriel Medina, com quem Bruna teve um relacionamento.

BBB Gabriel Tavares e affairs

Gabriel Tavares entrou nessa edição pela casa de vidro, ele já teve affair com Anitta e Luísa Sonza. Ele é primo do ator Gabriel Gody de “Mar do Sertão”. As famílias dos dois se afastaram por questões políticas.

Cara de Sapato e Juliette

Lutador de MMA, Antônio “Cara de Sapato”, teve um affair com a sua conterrânea e ganhadora do BBB 21, Juliette. Ele é amigo de Neymar, Chay Suede e do surfista Gabriel Medina, com quem ele passou a virada de ano em Pernambuco.