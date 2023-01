BBB23 Camarote: conheça Fred, jornalista, youtuber e influenciador digital

O novo participante do reality é paulista, tem 33 anos e sempre foi fã do BBB. Fred lembra que sempre sonhou em ser um dos moradores da casa mais vigiada do Brasil e que inclusive assistia ao programa planejando como seria participar.

- Publicidade-

“Lá atrás me inscrevi como pipoca e agora estou me realizando. Mas já penso em ir para uma final, sonho em ganhar o prêmio e em ter a aceitação do público.