BBB23: Festa pode embalar beijos; veja quem está mais perto de virar casal

Nesta quarta-feira, dia 18, o “Big Brother Brasil 23” tem sua primeira festa, com direito até a show de Anitta na casa. E já há expectativa para que role o primeiro beijo na boca da edição. E com a novidade de que os confinados não precisam mais usar as algemas (mas as duplas seguem jogando juntas, é importante frisar), melhor ainda será para o clima de azaração.

Em três dias de programa, confira quem já flertou ou demonstrou interesse em alguém e quais casais a internet já está apostando.

- Publicidade-

Gabriel e Bruna Griphao

O participante, que foi escolhido pelo público após ter sido confinado na casa de vidro, já demonstrou que está de olho na atriz. Os dois até trocaram carinhos na piscina nesta quarta-feira.

Bruna e Gabriel no ‘BBB 23’ Foto: Reprodução/Gshow

Key e Gustavo

A jogadora de vôlei e o fazendero entraram na casa amarrados um ao outro e, com isso, já viveram momento engraçados juntos. A intimidade e brincadeiras entre os dois já fez com que o shipp deles juntos surgisse na internet.

Gustavo e Key no ‘BBB 23’ Foto: Reprodução/Globoplay

Cristian ou Ricardo e Larissa

Logo que os brothers foram se apresentar na tradicional rodinha do primeiro dia de confinamento na casa, Cristian já demonstrou interesse em Larissa. O brother aplaudiu calorosamente a apresentação da participante e até sua dupla, Marvvila percebeu.

Na manhã desta quarta-feira, no entanto, Ricardo foi quemm mandou um torpedo para Larissa.

Torpedo que Ricardo mandou para Larissa no ‘BBB 23’ Foto: Reprodução/Globoplay

Gabriel Santana e Sarah

Nas redes sociais, tem quem já shippe também o ator com sua dupla. Os dois entraram amarrados um ao outro na casa e renderam momentos fofos durante a primeira prova de resistência, onde um incentivava o outro.

Gabriel e Sarah no ‘BBB 23’ Foto: Reprodução/Globoplay

Tina e Cézar

Também durante a apresentação dos participantes, Tina cantou “Ai preto”, frase que o brother tem tatuada no corpo. No entanto, depois do desentendimento entre Tina e Domitila, dupla de Cézar, será que um possível flerte entre eles ainda pode rolar?