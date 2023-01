BBB23: participante da Casa de Vidro é íntimo de Anitta; VÍDEO

A TV Globo anunciou nesta terça-feira (10/1) os quatro participantes de sua Casa de Vidro. Os internautas logo começaram a procurar informações sobre os confinados, e descobriram que Gabriel, de 24 anos, é próximo de ninguém menos que Anitta.

Tudo começou após Anitta comentar um post no Instagram de Gabriel, onde ele anuncia que irá para a Casa de Vidro concorrer a uma vaga no BBB23.

“Eu não creio HAHAHHAHAHHAHAHAHAH”, comentou Anitta. Até a publicação desta matéria, o post da Poderosa já tinha mais de 3 mil curtidas.

Veja:

Os internautas não ficaram satisfeitos com os comentários e buscaram saber mais sobre a relação do confinado com a cantora. No TikTok, Gabriel chegou a postar um vídeo ao lado de Anitta, onde os dois dão risada e brincam com uma música com o nome da artista. “Vou come* a Anitta antes de morrer”, diz um trecho.

Gabriel na Casa de Vidro

Gabriel tem 24 anos e é de Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Cresceu com pais separados, mas que sempre tiveram uma boa relação. Enquanto a mãe o mimava, o pai colocava seus pés no chão. Fez faculdade de Administração em São Paulo, mas com o tempo percebeu que o mundo “terno e gravata” não era para ele.

Na pandemia, passou um período no interior e resolveu “virar a chave”. Mudou-se para Florianópolis, começou a investir na carreira de modelo e hoje, além da profissão, administra alguns imóveis da família para complementar a renda.

Considera-se mais caseiro e não é muito de balada; prefere curtir momentos na praia e com a família. Revela ser vaidoso e gostar muito de tatuagens. Conta ser bem centrado e um tanto chato com organização. No convívio, pequenas coisas o incomodam. “Estou tentando ser mais paciente para me tornar alguém melhor”. Diz que não é do tipo que gera atrito desnecessariamente; prefere evitar, mas entrega que não se esconde de um embate.

“Não vim para ser o encrenqueiro do programa. Se pisar no meu pé, vou reagir da forma que achar ideal”, adianta. Em uma discussão, afirma que se posiciona. Considera-se orgulhoso, não abaixa cabeça e não tem medo do cancelamento.

Candidato a entrar na casa mais vigiada do Brasil, Gabriel tem um objetivo claro: ganhar o prêmio para investir na carreira. “Quero entrar para ficar rico, milionário”, destaca ele, que não almeja ficar famoso após o programa.

