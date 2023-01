BBB23 terá maior prêmio da história e novo quadro: veja o que já se sabe

O “BBB 23” estreia dia 16 e a curiosidade para saber quem são os participantes do programa só aumenta.

Apesar de os nomes ainda não terem sido anunciados, algumas novidades do reality show já foram divulgadas.

- Publicidade-

Veja o que já se sabe sobre o “BBB 23”:

Tadeu Schmidt segue à frente do programa e apresenta, pela segunda vez, o reality

O “BBB 23” terá o maior prêmio da história do programa

A decoração da casa será inspirada em viagens

Os participantes serão novamente divididos em dois times: Camarote e Pipoca

A já conhecida música-tema do programa na voz de Paulo Ricardo foi repaginada e ganhou batidas de funk

O programa ganha um novo quadro, com a participação da ilustradora Rafaella Tuma, que vai criar animações com base em momentos icônicos da edição

Paulo Vieira e Dani Calabresa repetem as participações da edição anterior e retornam com os quadros “Big Terapia” e “CAT BBB”

A Casa de Vidro está de volta, mas com novidades: ela estreia antes do programa

O “BBB 23” estreia em 16 de janeiro e traz de volta, em sua dinâmica, as provas do líder, do anjo, bate-volta e de resistência, além das festas.

Antes da estreia oficial, acontece a abertura da Casa de Vidro. O espaço será inaugurado em um shopping center e, segundo a produção do programa, ela terá “uma função que será determinante no time final de novos moradores da casa mais desejada do Brasil”.

Tadeu Schmidt

Tadeu Schmidt volta com o programa e será o apresentador do reality pelo segundo ano consecutivo.

Quem também retorna para a atração são Paulo Vieira e Dani Calabresa, com os quadros “Big Terapia” e “CAT BBB”.

“Ano passado, quando entraram na casa, eles não sabiam que existia o quadro, então, era uma surpresa. Deu muito certo, mas acredito que agora, sabendo da intenção, eles vão vir muito mais animados e rendendo mais ainda para essa entrevista”, afirma Paulo, que analisa de maneira nada convencional o comportamento dos confinados, ajudando os fãs do reality a entender o que acontece com os brothers nos momentos de tensão da disputa no quadro “Big Terapia”.

“Na minha opinião, o BBB é o programa mais comentado do país, então, fazer parte disso é muito especial. É um desafio diferente para minha carreira de atriz e apresentadora. Sinto que o meu carinho pelo reality como espectadora ajuda na hora de sugerir piada, brincadeiras ou imitações para a equipe de redação. Eu realmente sou fã do ‘Big Brother Brasil’! Não vejo a hora de voltar a atender ao telefone do ‘CAT BBB’”, celebra Dani.

Pipoca e Camarote

Outro retorno é a divisão dos participantes em dois times: Pipoca, formado por participantes anônimos, e Camarote, composto por personalidades já conhecidas pelo público.

Desde 2020, o programa traz essa configuração. Nos dois primeiros anos, integrantes do Pipoca se consagraram campões (Thelminha e Juliette). Já em 2022, foi a vez do time Camarote ter um de seus representantes como grande vencedor (Arthur Aguiar).

Maior prêmio da história do programa

O “BBB 23” contará com o maior prêmio da história do programa. Quanto? Segundo o apresentador Tadeu Schmidt, ainda não é possível responder a essa pergunta. “Conforme o jogo anda, o prêmio aumenta junto”, explica.

Decoração da casa

A nova decoração da casa é inspirada em viagens, apresentando destinos que vão de paisagens naturais e urbanas a um passeio por outra dimensão.

“A sala terá tudo que um bom viajante pode querer. Na decoração deste cômodo, itens que remetem ao local perfeito para o planejamento de uma nova jornada: bússola, mapa, globo terrestre, rosa dos ventos, além de lembranças trazidas dos mais variados lugares”, explica a produção.

Música-tema repaginada

A já conhecida música-tema do reality foi repaginada. Sucesso na voz de Paulo Ricardo, “Vida Real” ganhou batidas de funk em um remix que conta com a parceria de Dennis DJ e do grupo Funk Orquestra.

Novo quadro

O reality ganha um quadro semanal com a ilustradora Rafaella Tuma, que vai transformar momentos icônicos do reality em animações, tudo de forma bem-humorada.

“A produção me deu liberdade para escolher as cenas da semana e criar as animações. Vou ter um período intenso de correria e imersão no BBB para não deixar passar absolutamente nada! Minha missão é fazer o espectador sorrir. Tenho certeza de que essa junção de animações e BBB vai ser o puro suco do entretenimento brasileiro”, conta Rafaella.