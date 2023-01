Três ‘camarotes’ desistiram de entrar em reality de última hora; saiba quem

O elenco do BBB23 já foi divulgado, mas o público estranhou o elenco do grupo “Camarote“, que deveria ser formado por famosos. Entretanto, boa parte dos escalados não são tão famosos assim, e isso deixou o público irritado.

Entretanto, o elenco divulgado não era a lista original feita por Boninho. Segundo o site Área VIP, três ‘camarotes’ desistiram de última hora, causando correria na produção do reality. São eles: Paula Fernandes, Fernando Zor e João Figueiredo.

A publicação afirma que eles não estariam prontos para lidar com as críticas do publico. “Eles teriam conversado com Boninho e alegado que esse não era o momento ideal deles entrarem no jogo, mesmo após terem confirmado as suas participações”, disse o site.

Ainda segundo o veículo, Boninho teria se desesperado com as desistências, sendo essa a causa da falta de famosos no grupo Camarote.