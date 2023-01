Biomédica acreana é pedida em casamento com drink em restaurante assinado por Erick Jacquin

O empresário Willian Brito surpreendeu a biomédica Hana Lis em suas férias na Paraíba. O médico aproveitou a noite do badalado Nui 360 em João Pessoa para pedi-la em casamento. O momento foi registrado por amigos do casal, que também curtem férias na mesma cidade.

O lugar escolhido para o pedido de noivado do advogado tem a gastronomia assinada pelo famoso chef Erick Jacquin, que é jurado do programa de culinária Master Chef da Band. O espaço é um dos mais requintados de João Pessoa com padrão de alta gastronomia.

Em clima romântico, o casal acreano trocou alianças ao som da música “Quer casar comigo?”, da dupla sertaneja Bruno e Marrone, com direito a drink personalizado.

E tem coisa melhor pra ver na entrada de 2023 do que um pedido de casamento assim? Claro que não, né?! A coluna deseja felicidades aos noivos. Viva o amor!

Veja o momento na íntegra: