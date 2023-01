Blog do Ton: O que se sabe sobre o encontro de Gladson e o presidente Lula

Os 27 governadores se reunirão na próxima sexta-feira (27/1), às 9h30, no Palácio do Planalto, com o presidente Lula (PT). Gladson Cameli (PP-AC) já confirmou presença. Além dele, já confirmaram presença o de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e o de Mato Grosso, Mauro Mendes (União) — todos ex-aliados de Bolsonaro.

Antes, na quinta-feira (26), os governadores terão uma reunião reservada, pelo Fórum dos Governadores, previsto para ser realizada no Centro de Convenções Brasil 21, às 17h.

O primeiro encontro de Lula com os chefes dos Executivos estaduais ocorreu em 9 de janeiro. Na ocasião, quem representou o Acre foi a vice-governadora Mailza.

BR

Prometido pelo petista ainda na campanha eleitoral, o encontro deve servir para que os governadores apresentem ao menos três demandas de obras ou financiamentos de programas estaduais. No Acre, o assunto BR deve vir à tona.

Farinha de Cruzeiro

Uma fonte me garante de pés juntos que, na mala do governador acreano, tem um presente especial ao presidente: um quilo de Farinha de Cruzeiro do Sul.

Cinco

É o número de acreanos que seguem presos após as manifestações de 8 de janeiro. A decisão é do ministro Alexandre de Moraes.

E três…

… É o número de bolsonaristas que conseguiram a deliciosa liberdade. O Xandão acordou misericordioso.

Vinicius Evangelista

É o nome do promotor de Justiça acreano que integra a Comissão Temporária de Defesa da Democracia (CTDD) criada pelo Conselho Nacional do Ministério Público a partir dos atos de 8 de janeiro em Brasília.

“Peço que fique”

Foi a fala do governador Gladson Cameli ao prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, num evento na terça-feira (24). A fala foi um dos assuntos mais repercutidos da imprensa.

230 mil

É o número de abordados em operações da PM, no ano de 2022. Foram 10.560 operações em todo o estado do Acre; 574 veículos roubados ou furtados recuperados; 542 armas de fogo apreendidas; 1.764 apreensões de drogas e 6.984 pessoas conduzidas à delegacia.

Não precisa

Vejo uma série de palpiteiros falando isso e aquilo sobre o destino de Socorro Neri. Acho que a deputada não precisa de portas-vozes. Se precisar, contrata.

Bate-rebate

– O novo governo federal começa com erros graves de comunicação (…)

– (…) Primeiro, no episódio do cartão corporativo. Depois, nesse episódio envolvendo possível empréstimo de dinheiro a países vizinhos.

– O encontro de Gladson e Lula não será para falar sobre o próximo paredão do BBB (…)

– (…) Pessoas próximas garantem que o assunto principal será BR-364.

– O Arena da Floresta será palco do próximo carnaval (…)

– (…) Apesar de estar longe da região central, foi decisão acertada em termos de segurança.

– Falando em Arena, porque de uns tempos pra cá o interesse nesse estádio e no tema esporte aumentou?

– E porque esse interesse nas eleições da federação?

– Porque o céu é azul e a terra é redonda?

– Lembrei de um institucional do Futura: “Não são as respostas que movem o mundo. São as perguntas”!