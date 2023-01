Blogueira? Michelle Bolsonaro vira influenciadora de beleza no Instagram

“Olá, meus queridos. A gente está passando aqui hoje para mostrar pra você dois produtos que eu amo do meu amigo Agustin Fernandez. Um que eu uso antes de maquiar e outro que eu uso antes de dormir”, diz a mulher de Jair Bolsonaro (PL). A publicação foi compartilhada com os quase seis milhões de seguidores de Michelle via Stories.

- Publicidade-

Ambos os produtos indicados pela ex-primeira-dama estão com preço promocional no e-commerce do maquiador. Os dermocosméticos, que antes custavam R$ 247, estão à venda por R$ 97 cada.

Michelle e o ex-presidente do Brasil seguem em Orlando, nos Estados Unidos, destino que escolheram para passar uma temporada dias antes da posse de Luiz Inácio Lula da Silva (PT).