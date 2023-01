Bocalom adota nova forma de levar Prefeitura aos bairros de Rio Branco

A permanência do prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, durante todo o dia de quarta-feira (18) nas ruas do Bairro Calafate, um dos mais populosos da Capital, é uma nova estratégia adotada pela atual gestão para aproximar a administração cada vez mais da população.

A proposta foi inaugurada na semana passada, pelo bairro Tancredo Neves, na região da chamada parte alta da cidade, e estendida ao Calafate e na próxima quarta-feira (24) será a vez da chamada Baixada da Sobral, que inclui vários bairros e onde se concentra um contingente populacional estimado em mais de 125 mil pessoas.

A ideia é que o prefeito visite pessoalmente, a cada quarta-feira, até o final do mês de março deste ano, todas as dez regionais da cidade, com seus mais de 250 bairros que compõem a cidade de Rio Branco. “E quando concluirmos as visitas nesta 10ª regional, a gente volta à primeira e reinicia tudo de novo. Será assim até o final da gestão”, disse o chefe de gabinete do prefeito, Arthur Neto.

Além do chefe de gabinete, Bocalom faz essas visitas acompanhado de técnicos, às vezes até dos próprios secretários municipais, dos mais diversos órgãos que compõem a administração municipal. Ele visita obras em execução, fiscaliza pavimentação de ruas e a qualidade de meios fios e instalação de bueiros, além de conversar diretamente com a população sobre as necessidades dos serviços da Prefeitura na localidade.

“Foi a forma que encontrei para trazer a Prefeitura para os bairros e não ao contrário. Compreendo as dificuldades enfrentadas pela população para se deslocar até a sede da Prefeitura e para os seus mais diversos órgãos na cidade em busca de uma informação ou da prestação de um serviço. Vindo ao bairro com a equipe, a gente fala diretamente com a população, ouve sugestões e faz com que os projetos sejam de fato divididos com quem é o principal interessado no serviço que queremos prestar, a população da nossa querida Rio Branco”, disse Bocalom.

“Os recursos nem sempre são suficientes para realizar todas as obras necessárias num bairro para a recuperação de ruas, por exemplo. A prefeitura programa a recuperação de quatro ruas, num outro exemplo, mas essas ruas podem não ser as mais prioritárias para a população. Nessas visitas, ouvindo os moradores, a gente pede sugestão, ouve reivindicações e os principais interessados no serviço é que definem quais ruas devem ser a prioridades e quais os serviços devem ser feitos”, acrescentou o prefeito.

Na última visita, à regional do Calafate, Tião Bocalom e equipe, além de conversarem com a população local, visitaram órgãos da Prefeitura, inauguraram obras como a quadra poliesportiva ao lado da Paróquia São Miguel, conheceram áreas onde serão implantados novos programas da Prefeitura, como o habitacional “1001 Dignidades” e fiscalizou a execução de obras, como as das ruas Copaíba e Envira, no Portal da Amazônia – esta última de acesso à região do Conjunto Jequitibá. Antigas e populosas, as ruas precisavam de intervenção do município há mais de duas décadas.

As duas ruas estão sendo reconstruídas a um custo de R$ 2,8 milhões, recursos garantidos através de emendas ao Orçamento Geral da União (OGU) de autoria do deputado federal e senador eleito Alan Rick (União), que fez questão de acompanhar o prefeito e seus técnicos na fiscalização a última etapa da obra na rua Copaíba. O senador eleito disse que, no Senado, vai procurar manter a mesma parceria que manteve em dois mandatos de deputado federal com os prefeitos acreanos, tanto na Capital como do interior.

“Com a Prefeitura de Rio Branco quero aumentar cada vez mais essas parcerias para premiar o trabalho do prefeito Tião Bocalom, que já deu demonstrações de que é um prefeito dedicado e muito esforçado”, disse o senador.

Aos críticos de que o mandato de senador da República, por sua amplitude, é algo muito grande para preocupações com pavimentação de ruas em bairros periféricos, Alan Rick disse que continuará trabalhando em parceria com as prefeituras.

“O Senado da República é, sem dúvida, algo muito grande, um lugar amplo onde se discute as grandes questões do país e os grandes temas da humanidade. Mas penso que lá há de ter espaço para debates como este, de alocação de recursos para asfaltamento de ruas em cidades pequenas do interior do Brasil. Se não for assim, a política perde o seu sentido de humanidade e o político o seu próprio humanismo” disse o futuro senador.

A forma de administrar de Bocalom, indo às regionais da cidade uma vez por semana, ao que tudo indica, está aprovada pelas lideranças do movimento comunitário. É o que afirma o presidente da Associação de Moradores do Calafate, Francisco Erimar Oliveira, que está no seu segundo mandato. “Estou muito feliz com esta forma de a Prefeitura vir ao encontro do movimento comunitário. Não precisa agora que o líder comunitário vá bater às portas da Prefeitura. É a Prefeitura com seus diversos órgãos que está vindo até nós, nos bairros”, disse Erimar.

“Eu procuro ser um líder comunitário justo: quando é para criticar e reivindicar, a gente faz. Mas, na hora de elogiar, a gente tem que ser justo também. Neste sentido, a administração do Tião Bocalom, por ir aos bairros ao encontro das demandas da população, merece todos os elogios”, disse.