Bocalom anuncia reforma de USF Elpídio Moreira Souza no bairro Defesa Civil

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, anunciou na manhã desta quarta-feira, (11), a

reforma da Unidade de Saúde da Família Elpídio Moreira Souza, localizada no bairro Defesa Civil, fruto de recurso próprio da gestão.

Segundo o prefeito, a reforma da unidade era um pedido constante da população, tendo

em vista a alta demanda na região.

“Todos estão vendo como o Posto de Saúde está deteriorado, a última reforma foi em

2012 e precisamos arrumar isso. A Secretária Municipal de Saúde já deu ordem de

serviço para a reforma e ampliação total do espaço”, explicou.

A secretária municipal de saúde, Sheila Andrade, explicou que a gestão segue

avançando na área da saúde, com contratação de profissionais e reforma das unidades.

“Quando a reforma iniciar, vamos retirar todos os equipamentos e remanejar os

profissionais para a UBS Platilde Moreira Souza e Urap Roney Meireles. Então, a

população que recorre aos atendimentos nessa unidade, no período de reforma, procure

uma dessas duas unidades que vocês serão atendidos”, esclareceu.

Há mais de dez anos Angela de Souza mora no bairro. Ela conta que a reforma da

unidade junto aos serviços de limpeza e pavimentação, que avançam no local, é a

realização de um sonho para muitos moradores, que há muito tempo esperavam por

isso.

“Eu acredito que agora, com a entrada do Bocalom, vai melhorar. Eu acredito no que ele

faz, já melhorou 100% e estamos acreditando que ele consegue dar uma melhorada em

nosso bairro, eu acredito”, disse.