Bocalom chega à posse de Gladson e rasga elogios ao governador: “Jeito de gente simples”

O prefeito de Rio Branco Tião Bocalom (PP) foi uma das primeiras autoridades a chegar na posse do governador Gladson Cameli, neste domingo (01), na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac).

Bocalom declarou que a vontade do povo acreano foi soberana e que Gladson mereceu a reeleição.

“Quando você é reeleito, é sinal que você fez aquilo que a comunidade queria. O governador teve uma reeleição tranquila, isso quer dizer que o povo quer que ele continue tocando a gestão do Estado”, disse.

O prefeito aproveitou para elogiar Cameli e disse que pretende firmar uma parceria ainda mais forte com o Governo.

“Espero que ele continue com esse jeito simples dele e com essa forma de trabalhar. E que faça muitas parcerias com os nossos municípios. Rio Branco precisa muito”, completou.