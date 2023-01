Bocalom empossa novos conselheiros do Fundeb: “Gastar bem o dinheiro público”

O prefeito de Rio Branco Tião Bocalom (PP) empossou nesta terça-feira (10), 23 novos conselheiros do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos profissionais de Educação (Fundeb).

O Fundeb é um dos principais responsáveis pelo financiamento da educação pública do país. É com ele que a Prefeitura consegue manter os gastos com merenda, investimentos e até valorização dos professores, por exemplo.

Os conselheiros empossados nesta terça-feira terão o trabalho de fiscalizar e controlar os gastos dos recursos do Fundeb, e foram eleitos e indicados por várias pessoas da sociedade civil organizada. Serão 12 membros titulares e 11 suplentes, que irão exercer a atividade não remunerada.

A secretária municipal de Educação, Nabiha Bestene, disse que a sociedade precisa saber sobre os gastos públicos da Prefeitura. “A gestão do prefeito Bocalom quer ser fiscalizada. É bom que a sociedade saiba o que nós estamos fazendo com os recursos públicos”.

Segundo o prefeito Tião Bocalom, os novos conselheiros deverão, além de fiscalizar, dar sugestão de como aplicar a verba do Fundeb. “A nossa gestão é comprometida com a transparência e com o gastar bem o dinheiro público”, disse.

O Conselho Municipal de acompanhamento do Fudeb é composto da seguinte forma:

Representantes do Sindicato dos Professores

Conselho Municipal de Educação

União da Associação dos Moradores de Rio Branco

Representantes dos pais dos alunos

Representantes da Casa do Estudante Acreano

Representantes do Conselho Tutelar

Representantes dos diretores das escolas municipais

Com a nova lei do Fundeb, o conselho terá um mandato de 4 anos.