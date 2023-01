Bocalom fiscaliza obras e serviços na Baixada da Sobral em dia de visita aos bairros

“Temos ainda dois anos pela frente para fazermos muitos trabalhos de melhoria na cidade. Não é só questão de asfalto, mas também de limpeza pública e cuidado com as pessoas que mais precisam do atendimento do serviço público municipal”, disse o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom (PP), ao prestar contas de atividades na região da Baixada da Sobral, durante todo o dia de quarta-feira (25).

As quartas-feiras foram instituídas no calendário municipal como o dia em que o prefeito leva seu gabinete, junto com secretários municipais, outros gestores e técnicos ao encontro da população nos bairros.

Esta foi a terceira quarta-feira seguida de visita às regionais. O trabalho do gabinete do prefeito nas ruas começou pela Regional do Tancredo Neves, passou pela do Calafate e na última quarta-feira chegou à região da Sobral, onde estão localizados pelo menos dez bairros da cidade e com um contingente populacional superior a 125 mil pessoas, segundo estimativas da própria Prefeitura.

Ali, Tião Bocalom e sua equipe inspecionaram a execução de obras, acompanharam serviço de arrastão de recolhimento de lixo e entulhos e de instalação de melhoria na rede de iluminação pública, através de lâmpadas de Led. O prefeito também vistoriou o que chamou de “obra de dignidade humana”, que é o cuidado com as pessoas.

“Nas unidades de saúde visitamos um paciente que recebe ajuda do Emade. A nossa prefeitura está fazendo de tudo para trabalhar em todas as áreas, o nosso trabalho vai continuar sendo assim, e bem feito como esse aqui”, disse o prefeito ao lado do paciente José Matias Caetano, um eletricista que sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC) isquêmico há quatro anos e desde então recebe os cuidados da prefeitura por meio do Emad em sua casa.

Sua esposa, dona Raimunda Ferreira, falou de toda sua gratidão pelo suporte dado pela Prefeitura a seu marido, já que o casal é autônomo e por isso sempre foi muito difícil lidar com a situação, principalmente porque só conseguiram o auxílio do INSS após quatro anos de tentativas.

Emad é a sigla para Equipe Multiprofissional de Atenção Domiciliar, um programa da Prefeitura cuja sede está na Avenida Ceará, nº 3.319, bairro do Sétimo Bec, e que desempenha desde sua criação, em outubro de 2015, atendimento multiprofissional aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) a quem necessite desta modalidade de serviço de saúde.

De acordo com a assessoria de comunicação da Prefeitura, o programa baseia-se nos elementos fundamentados para gestão do cuidado na atenção domiciliar pautados no acolhimento, clínica ampliada, apoio matricial e projeto terapêutico singular.

Tião Bocalom visitou também as instalações do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) Sobral. A coordenadora Wiliane Costa explicou que este Centro é um dos maiores das regionais e disponibiliza vários serviços.

“O CRAS conta com assistente social, psicólogo, serviço de convivência. Segunda, quarta e sexta temos um grupo de música, com aulas de violão, terça tem o grupo de idosos, grupo de mulheres. Tentamos trazer a comunidade para um vínculo maior”, revelou.

Ao ouvir a reclamação de falta de instrumentos, o prefeito de imediato autorizou a compra de 20 violões para o Centro. O CRAS também realiza cadastros do CADÚnico e Auxílio Brasil. De acordo com a coordenadora são 12.993 famílias cadastradas, além de 100 alunos atendidos, incluindo atividades com jovens, mulheres e idosos. O espaço também dispõe do programa “Criança Feliz”, que atende crianças atípicas (àquelas com autismo ou outro transtorno do desenvolvimento), de 0 a 3 anos, levando dinâmicas em domicílio diariamente.

Tião Bocalom disse estar feliz em ver que o Centro conta com uma atividades espetaculares, acompanhou a turma de violão e viu a necessidade de adquirir novos instrumentos para os alunos.

“Os violões são muito diversificados, estão velhos e com problemas, por isso eu autorizei a compra de 20 violões. A música também encaminha para um bom caminho”, lembrou.

O prefeito vistoriou os serviços das equipes da Empresa Municipal de Urbanização (Emurb) e da Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito (RBTrans), na rua Rádio Farol que foi totalmente recuperada, graças a emenda do deputado federal, hoje senador eleito, Alan Rick (União-AC).

O diretor presidente da Emurb, Assis Benvindo, frisou que o serviço faz parte de um contrato com a Seinfra. “São duas ruas que estão sendo beneficiadas pela emenda do hoje senador Alan Rick, foi em torno de 2 milhões e seiscentos mil reais, e compõem uma extensão total de quase 2 km. São 1,250m da Rádio Farol, e 53 m da Idelfonso Almeida”, disse.

Ainda de acordo com Assis, para que a base do serviço ficasse a contento a prefeitura precisou investir mais de R$ 1 milhão para recuperar o pavimento. Recapeamento, meio fio e sarjeta estão sendo realizados no local, assim como a sinalização vertical e horizontal.

O prefeito afirmou que as demandas são muito grandes, pois a Capital tem 230 bairros e a regional da Sobral depende de muitos serviços da prefeitura e aos poucos irão se arrumando. O programa da Prefeitura inclui as visitas do prefeito e de sua equipe às dez regionais da cidade até o mês de março.

“Quando visitarmos a 10ª Regional, voltaremos à primeira para ver o que foi feito desde o início daquela visita e assim continuaremos sucessivamente até o final da gestão”, disse o chefe de gabinete da Prefeitura, Arthur Neto.